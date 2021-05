'Ik keek in de diepste afgrond van de menselijke ziel'

Ronald Waterman overleefde concentratiekamp Theresienstadt en sprak na de oorlog nooit meer over wat hij had meegemaakt. Hij werd een wereldberoemde ingenieur, een carrière die wortelt in zijn kampperiode. Pas een paar jaar geleden realiseerde hij zich dat hij de plicht heeft om over het verleden te praten, omwille van al die anderen die het niet hebben gered.