Marechaussee signaleert meer mensensmokkel in Ter Apel

De Koninklijke Marechaussee heeft vorig jaar veertig procent meer mensensmokkelaars opgepakt dan in 2019. In Ter Apel, waar het aanmeldcentrum voor asiel staat, heeft de grenspolitie ruim een derde van de criminelen aangehouden.

Vooral in de omgeving van het asielzoekerscentrum in Ter Apel werden veel mensensmokkelaars aangehouden door de grenspolitie.Â

Den Haag

In 2019 ontdekte de Koninklijke Marechaussee 89 gevallen van mensensmokkel. Een jaar later steeg dat naar 123 incidenten, een toename van veertig procent. Vooral in de omgeving van Ter Apel signaleerde de grenspolitie veel incidenten, waar vreemdelingen na een dure reis ‘als pakketjes’ op de stoep bij het asielzoekerscentrum werden afgezet.

meer controles

‘De grenspolitie ziet in Ter Apel alleen degene die gevraagd is de mensen te vervoeren’, vertelt woordvoerder Robert van Kapel. Om beter zicht te krijgen op de organisaties achter de mensensmokkel, besloot de Koninklijke Marechaussee te investeren in meer controles rondom het asielzoekerscentrum. ‘We hebben scherp gekeken wat er ove..

