Groep wakers breekt met Schreeuw om Leven. ‘Wie weet, komen de wegen ooit weer bij elkaar’

Langbroek

'Wie weet, komen de wegen ooit weer bij elkaar', verzucht Dirk-Jan van Os door de telefoon. De 57-jarige eigenaar van een autobedrijf in Langbroek is door de opgestapte vrijwilligers aangewezen als woordvoerder en zet uiteen wat de plannen van Kies Leven zijn. Eén ding stelt hij voorop: niemand van de groep, die naar zijn zeggen bestaat uit zeventig personen, wil negatief doen over Schreeuw om Leven. 'Het gaat ons om de vrouwen in nood. Tijdens onze wakes delen we nog gewoon de flyers van Schreeuw om Leven uit.'

Van een gezamenlijk optrekken is echter geen sprake meer. Gevolg: voornemens om wakes te houden bij klinieken worden sinds kort afzonderlijk bij gemeenten kenbaar gemaakt. Schreeuw om Leven en Kies Leven doen daarbij elk ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .