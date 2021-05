Vernielen islamitische graven in Slovenië is ‘barbaars’, zeggen Nederlandse Joden en moslims

Domžale

Domžale ligt vijftien kilometer ten noorden van de hoofdstad Ljubljana. De Sloveense politie doet onderzoek naar het voorval. ‘Dit is een openbare aanzet tot haat, geweld en onverdraagzaamheid’, reageert de islamitische gemeenschap in een verklaring.

‘Moslimhaat verspreidt zich over het Europese continent’, stelt Yalla! in een brief aan de Sloveense moefti (wetsgeleerde) Nedzad Graus. Deze stichting, die moslims en Joden met elkaar in gesprek brengt, is in januari opgericht door onder anderen rabbijn Lody van de Kamp en Fatima Akalai. Ze betuigen aan de Sloveense moslims ‘hun diepe gevoelens van verdriet, maar ook steun’. Yalla! noemt de aanval ‘barbaars’.

‘We roepen alle moslims, Joden en andere gelovige mensen op om samen met ons ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .