Vooral rijke Nederlanders spaarden meer in coronatijd

Sparen in coronatijd blijkt vooral weggelegd voor mensen met een hoog inkomen. Ongeveer een derde van de Nederlanders spaarde sinds het begin van de coronacrisis. Dit zijn voornamelijk mensen met een bovenmodaal inkomen.

Utrecht:

Dat blijkt uit een enquête die de Rabobank hield onder 1500 Nederlanders tussen de 20 en 70 jaar. Onder Nederlanders met een modaal inkomen, tussen de 36.500 en 43.500 euro bruto per jaar, zag 40 procent hun spaargeld stijgen. Voor Nederlanders met een bovenmodaal inkomen is dat 56 procent, tegenover 24 procent van de mensen met een inkomen beneden modaal.

Al met al is er sinds de start van de coronacrisis meer gespaard dan ooit. De Nederlandsche Bank publiceerde afgelopen vrijdag cijfers waaruit blijkt dat er sinds maart 2020 46 miljard is gespaard, twee en een half keer zoveel als in 2019. Uit het onderzoek van de Rabobank blijkt dat dit voor een vijfde van de Nederlanders..

