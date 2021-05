Weer drukke zaterdag in winkelsteden

De eerste zaterdag dat mensen weer zonder afspraak mochten winkelen, heeft in veel steden voor drukte gezorgd. Doordat winkels nog wel met voorwaarden te maken hebben, zoals een maximaal aantal bezoekers per 25 vierkante meter, stonden in de straten van veel binnensteden lange rijen voor de winkels. De gemeente Eindhoven riep mensen zelfs op helemaal niet meer naar de binnenstad te komen en ook in Amsterdam werden maatregelen genomen. Zo werd in de Kalverstraat eenrichtingsverkeer ingevoerd. In de grensgebieden zouden volgens RTV Oost ook veel Duitsers op de been zijn, ondanks een oproep van de gemeente Enschede om weg te blijven. <