Kabinet: nog geen verdere versoepelingen

De coronamaatregelen worden voorlopig niet verder versoepeld. Het demissionaire kabinet houdt de voet op de rem, omdat de druk op de ziekenhuizen nog te hoog is. De datum van 11 mei, waarop de versoepelingen zouden ingaan, wordt waarschijnlijk niet gehaald.

Den Haag

Het besluit betekent dat attractieparken, sportscholen en dierentuinen voorlopig niet opengaan. Volgens de routekaart van het kabinet zouden zij onder voorwaarden weer publiek mogen ontvangen, maar de coronacijfers zijn te hoog om die stap te kunnen zetten, stelde het kabinet zaterdag in een verklaring. ‘We zien dat de cijfers over de piek heen raken, maar de daling nog niet voldoende zichtbaar is om de volgende stap van het openingsplan verantwoord te kunnen zetten.’ Ook de mogelijkheid voor buitensporten wordt niet verruimd.

De zogenoemde Catshuissessie van zondag, waarin het kabinet en deskundigen de maatregelen bespreken, werd geschrapt. Het is de bedoeling dat deze bijeenkomst een week later plaatsvindt. Ook komt ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .