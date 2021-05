April was ‘historisch’ koud

April 2021 gaat om meerdere redenen de geschiedenisboeken in. Met een gemiddelde temperatuur van 6,7 graden was de maand liefst 3,2 graden kouder dan normaal, meldt Weer.nl. Ook lag er veel meer dagen sneeuw dan gebruikelijk is in april.

Hilversum

De temperatuur lag afgelopen maand flink onder het gemiddelde. Alleen in 1917 was het verschil met de normale temperatuur nog groter. Toen werd het in april 3,3 graden kouder dan gebruikelijk. Hoewel de maand niet in het rijtje met koudste aprilmaanden ooit terechtkomt, beleefde Nederland wel de koudste april sinds 1986.

Dat komt onder meer door het grote aantal vorstdagen. Het Drentse Eelde telde er het meest: achttien. In De Bilt vroor het acht keer en dat was twee keer zo vaak als gebruikelijk. In Eelde werd ook de laagste temperatuur gemeten. Op 26 april werd het daar -4,5 graden.

April kenmerkte zich ook door sneeuwval. In de eerste helft van de maand werd op tien dagen ergens in het land sneeuw waargenomen. Normaal gesproken gaat het om 2,5 dag. <