Den Haag

Treinreizigers kunnen vanaf nu in de NS-app zien of er vrije parkeerplekken zijn op de P+R-locaties op stations. Momenteel is de functie beschikbaar voor negentien stations, begin 2022 moeten dat er ruim zestig zijn. Uiteindelijk zal van alle P+R-locaties met slagboom bij stations het aantal beschikbare plekken te zien zijn. <