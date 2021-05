De Volkskrant 'best ontworpen dagblad'

Amsterdam

De Volkskrant mag zich, samen met de Deense krant Weekendavisen, het 'best ontworpen dagblad ter wereld' noemen. Beide kranten kregen de onderscheiding van de Society for News Design, een organisatie die zich bezighoudt met ontwerp, design en fotografie in de media. Over De Volkskrant schrijft de jury dat die 'verrast bij elke omslag van een pagina'. 'De compacte pagina's worden optimaal gebruikt, met een zelfverzekerde balans van ruimte, typografie, beelden en data om een dynamische vormgeving te bereiken.' Als pluspunt wordt ook genoemd dat de krant geen vaste pagina's voor onderwerpen gebruikt. 'In plaats daarvan lijkt de mix (van onderwerpen, red.) gemaa..

