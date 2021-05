‘Vergaderen via video is slechte virtual reality’

Utrecht

Toen op 22 november 1993 de eerste webcamverbinding live-beelden verspreidde, had de bedenker niet kunnen vermoeden dat 27 jaar later miljoenen mensen dag in dag uit achter een webcam zouden zitten. Voor hun werk, maar ook voor hun plezier. In coronajaar 2020 hebben we meer vergaderd per video dan ooit, wat de videovergaderdiensten bepaald geen windeieren heeft gelegd. Zo heeft het Amerikaanse bedrijf Zoom zijn omzet in dat jaar verviervoudigd. Het enorme gebruik van dergelijke applicaties is ook terug te zien in de appwinkels van Google en Apple. Bij beide appwinkels staan Microsoft Teams, Google Meet en Zoom tussen de populairste apps in Nederland.

Stefan van der Stigchel, hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Utr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .