Nieuwe vlag en huizen, oude Achterhoek

De Achterhoek is volop in trek bij huizenkopers die het drukke en dure westen zat zijn. Het inwonertal neemt toe, de prijzen stijgen. Mooi voor de regio, maar lastig voor de ‘jonge leu’ die graag in hun eigen dorp willen blijven wonen. Heeft de Achterhoek het ei van Columbus gevonden?

In Rekken lijken alle huizen en boerderijen te glanzen, zelfs de tractors, niet te bescheiden qua omvang, zijn spic en span. In dit dorpje kun je een kanon afschieten. Nog wel, misschien wordt het snel drukker. De parochiekerk is dicht. Het kerkhof: ook op slot. De snackbar: alleen afhalen. Café Kerkemeijer: dicht. Net als het gezellige, antieke kruidenierswinkeltje ernaast, op zaterdagen gerund door vrijwilligers. Hele generaties vierden hun feesten in de zalen van Kerkemeijer, jagers, boeren en personeel van de tbs-kliniek.

In de gelagkamer zit Ria Kerkemeijer (77) aan de koffie. Na de dood van haar man Henk, tien jaar geleden, is zij in het café gaan wonen. Zoon Cliff runt de snackbar. Het personeel uit de Rekkense instel..

