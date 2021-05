Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag een half jaar cel geëist tegen oud-PVV’er en voormalig politieman Hero Brinkman. Het gewezen Kamerlid stond in de rechtbank in Amsterdam terecht voor het lekken van vertrouwelijke politie-informatie. In 2016 en 2017 zou Brinkman (56) herhaaldelijk gegevens hebben verstrekt aan een journalist van De Telegraaf. De krant maakte daarvan volgens het OM gebruik voor zes artikelen. <

Extra geld Groningers voor verduurzaming

Het demissionaire kabinet stelt 40 miljoen euro extra beschikbaar voor een subsidieregeling waarmee Groningers die door de jarenlange gaswinning aardbevingsschade hebben geleden, een bijdrage kunnen krijgen bij de verduurzaming van hun woning. Dat meldt minister Bas van ’t Wout (Economische Zaken). <

beeld anp

Kabinet verlengt vliegverboden

Het kabinet heeft besloten de vliegverboden voor vluchten uit India, Zuid-Afrika en heel Zuid-Amerika te verlengen tot 15 mei. Dit is gebeurd na een advies van het Outbreak Management Team (OMT). De deskundigen geven aan dat het advies om in quarantaine te gaan slecht wordt nageleefd. Van een quarantaineplicht is nog geen sprake. <

IND: Verblijfsaanvragen dalen door corona

De impact van corona is terug te zien in het aantal verblijfsaanvragen dat vorig jaar is ingediend. Dat meldt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op basis van het jaarverslag. Over de hele linie daalde het aantal aanvragen. Wel werden er bijna twee keer zoveel naturalisatieverzoeken behandeld. De afname is het sterkst te zien bij verblijfsaanvragen van studenten of kennismigranten. <

Na jaren weer minder jeugdzorgcliënten

Bijna een op de tien jongeren tot 23 jaar heeft vorig jaar een vorm van jeugdzorg gekregen. Het aantal jeugdzorgcliënten daalde voor het eerst sinds de decentralisatie naar de gemeenten in 2015. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het bureau heeft niet onderzocht of de daling door de coronacrisis komt, maar noemt dit ‘zeer voor de hand liggend'. <

beeld anp

Hans Nijenhuis stopt als AD-hoofdredacteur

Hans Nijenhuis (58) stopt als hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad (AD). Dat meldde de krant vrijdag. Nijenhuis treedt 1 juli terug en wordt schrijvend redacteur bij de krant. <

Syriëgangers terecht geen Nederlanders meer

Het Nederlanderschap van zes Syriëgangers is terecht ingetrokken. De uitreizigers zijn daarmee ongewenst verklaard, heeft de Raad van State vrijdag geoordeeld. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol besloot het Nederlanderschap van zes uitreizigers in te trekken, een zware maatregel. Zij deed dit omdat die zich aansloten bij een terroristische organisatie. <

Voetgangershangbrug Portugal breekt record

In het Portugese plaatsje Arouca is de langste hangende voetgangersbrug ter wereld geopend. De brug van 516 meter lang overspant de Paiva-rivier op een hoogte van 175 meter. Oversteken duurt zo'n tien minuten. <

Tijdelijke EU-wet melden onlinekindermisbruik

De EU voert tijdelijke wetgeving in om het opsporen en melden van onlinekindermisbruik legaal te maken. Door een uitzondering in te voeren op nieuwe privacyregelgeving die sinds december in de EU van kracht is, kunnen onlineplatforms toch ingrijpen als er een gerede verdenking is van kindermisbruik bij mail- of chatverkeer. De wetgeving kan na een akkoord tussen het parlement en de lidstaten worden ingevoerd. <

Rusland weert uit vergelding EU-politici

Rusland legt acht functionarissen in de EU, onder wie politici van de Europese Unie, een inreisverbod op als vergelding voor Europese sancties tegen vier Russen in maart. Het gaat onder anderen om vicevoorzitter Vera Jourova (Justitie) van de Europese Commissie en David Sassoli, de voorzitter van het Europees Parlement, maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou bekend. De EU trof in maart sancties tegen twee Russen die betrokken zouden zijn bij het vervolgen van homo’s. <

Verbod op 'extremistisch' netwerk Navalny

Het netwerk van regionale campagnekantoren van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny is op een lijst van terroristische en extremistische organisaties gezet. Dat komt neer op een verbod in Rusland. Het netwerk verscheen vrijdag op de lijst van de financiële waakhond, waar ook onder meer Islamitische Staat en al-Qaeda op staan. De organisatie ontbond zich donderdag omdat ze al vreesde dat dit zou gebeuren. <

Indonesië gaat gezonken onderzeeër bergen

De gezonken Indonesische onderzeeër zal worden geborgen. De autoriteiten bevestigden dat vrijdag. Ze denken dat de overleden bemanning nog in het vaartuig zit. De KRI Nanggala-402 verdween vorige week woensdag tijdens een oefening op zo’n 95 kilometer van de kust van Bali en werd vier dagen later gevonden. <

beeld anp

Tientallen doden bij aanslag Afghanistan

Een aanslag in de Afghaanse provincie Logar heeft vrijdag zeker dertig mensen het leven gekost. De lokale autoriteiten van provinciehoofdstad Puli Alam vrezen dat er nog tientallen slachtoffers onder het puin van een ingestort gebouw liggen. Door de zware autobom, die in de buurt van een ziekenhuis tot ontploffing werd gebracht, vielen bovendien zestig gewonden. <

Gevangene Guantanamo Bay dient klacht in bij VN

Een gedetineerde van de Amerikaanse marinebasis en gevangenis voor terreurverdachten Guantanamo Bay dient bij de Verenigde Naties een klacht in omdat hij naar eigen zeggen al 19 jaar willekeurig wordt vastgehouden, heeft zijn advocaat bekendgemaakt. Gevangene Abu Zoubaydah zegt te zijn gearresteerd en gemarteld na de terreuraanslagen van 11 september 2001. De klacht, die gericht is tegen de Verenigde Staten en zes andere landen, werd vrijdag ingediend. <

beeld anp

Nederland krijgt extra compensatie voor brexit

Nederland krijgt volgens het laatste voorstel van EU-voorzitter Portugal tientallen miljoenen euro’s extra uit het EU-fonds waaruit landen en sectoren worden gecompenseerd die veel economische schade ondervinden van de brexit. De verdeling van het 5 miljard euro tellend potje moet nog wel worden goedgekeurd door het Europees Parlement. <

‘Weinig vertrouwen in huizenmarkt’

Meer dan de helft van de Nederlanders vindt het nu een slecht moment om een huis te kopen. De oorzaken zijn het beperkte woningaanbod en de slechte betaalbaarheid, meldt de Vereniging Eigen Huis (VEH) op basis van eigen peilingen. Nooit eerder vonden zo veel mensen het een ongunstig moment om een huis te kopen. Een ruime meerderheid van de ondervraagden verwacht dat de huizenprijzen de komende tijd verder blijven stijgen.<

Economie eurozone opnieuw gekrompen

De economie van de eurozone is in het eerste kwartaal opnieuw gekrompen en daardoor weer in een recessie beland. Dat komt door alle lockdownmaatregelen om de nieuwe golf aan coronabesmettingen in te dammen. Economen hadden de krimp daarom ook al zien aankomen. Wel positief is dat de economische krimp iets minder sterk uitpakte dan de kenners in doorsnee hadden verwacht. <

AstraZeneca deelt eerste omzetcijfers vaccin

AstraZeneca heeft in het eerste kwartaal met zijn coronavaccin een omzet geboekt van 275 miljoen dollar. Het is de eerste keer dat de farmaceut financiële details over de distributie en opbrengsten van het vaccin naar buiten brengt. Eerder had AstraZeneca wel aangegeven dat het gedurende de pandemie geen winst maakt op het product, dat het voor de kostprijs aanbiedt. <

‘Zieke werknemer kan niet re-integreren’

Duizenden langdurig zieke werknemers komen financieel in de knel door de coronacrisis. Daarvoor waarschuwt vakbond CNV. ‘Zij kunnen niet re-integreren door corona', legt CNV-voorzitter Piet Fortuin uit. Het gevolg is volgens hem dat duizenden mensen de grens van twee jaar ziekte overschrijden. En dat kan grote financiële gevolgen hebben: na twee jaar ziekte krijg je tot 30 procent minder inkomen. <

IMF steunt Suriname met 570 miljoen euro

Na maandenlange intensieve onderhandelingen zijn Suriname en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) het eens geworden over een economisch hervormingsprogramma. Suriname kan de komende drie jaar rekenen op ruim 570 miljoen euro, heeft de voorlichtingsdienst van de Surinaamse regering donderdag bekendgemaakt. De overeenkomst met het IMF maakt ook de weg vrij voor financiële steun van andere internationale organisaties zoals de Wereldbank. <

beeld anp