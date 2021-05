Zeer gevaarlijke vogelgriep leeft toch weer op in noorden

Aan de noordelijke kust en in Groningse natuurgebieden zijn de afgelopen weken honderden dode wilde vogels gevonden, die zijn getroffen door het vogelgriepvirus. Dat is uitzonderlijk, omdat het virus normaal gesproken met de komst van het voorjaar verdwijnt.

Groningen

Het gaat om de voor vogels zeer gevaarlijke variant H5N8. Het virus treft vooral brandganzen en kokmeeuwen, maar mogelijk lopen ook zeldzame roofvogels gevaar. Bij een eerdere uitbraak van het H5N8-virus onder wilde vogels in 2016, ging naar schatting 10 tot 40 procent van de in Nederland overwinterende slechtvalken dood.

‘Er is een algemene tendens gaande dat dit hoog pathogene (ziekmakende, red.) vogelgriepvirus zich steeds meer aanpast aan wilde vogels', zegt Thijs Kuiken, viroloog aan het Erasmus MC. Ook in Duitsland, Denemarken en Zweden vindt op dit moment sterfte van wilde vogels plaats.

De laatste opleving van het H5N8-vogelvirus was dit najaar onder wilde watervogels en in pluimveebedrijven. Bij twaalf bedri..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .