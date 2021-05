Vertrouwen en matigen

het toeslagendrama verwekt – en nog veel meer oorzaken van wantrouwen tussen burger en overheid. Dat analyseerde Herman Tjeenk Willink (79), daags voordat het kabinet-Rutte III viel, als rustend burger in een ingezonden stuk in . Als controleur oordeelde de Kamer nu wel knetterhard over de uitvoering door de Belastingdienst en over de informatie uit het kabinet. Maar ‘de enige die tot nu toe geen aanstalten maakt om in de spiegel te kijken, is de hoofdverantwoordelijke: de (mede)wetgever. De wet Kinderopvangtoeslag was spijkerhard en kende, doelbewust, tot 2020 geen ventiel (hardheidsclausule)’. En: ‘“Nederland is ziek”, roept een Kamerlid van een partij die steeds tegen elke verzachting van de strenge antifraudewetgeving heeft gestemd. [...] De grens met hypocrisie wordt zo wel erg dun.’ Met die passage doelde hij op Geert Wilders; het is dus niet verrassend dat de PVV-leider drie maanden later weinig te melden had aan diezelfde Tjeenk Willink in informateursrol.