Compensatie niet op 1 mei voor 4000 toeslagenouders

Ruim 4000 gedupeerden in de affaire rond de kinderopvangtoeslag komen wel in aanmerking voor de beloofde 30.000 euro compensatie, maar krijgen dat geld niet voor de deadline van 1 mei.

Den Haag

Bij sommigen komt dat door een fout in de uitvoering, anderen konden niet op tijd telefonisch worden bereikt, meldt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën).

Een vernietigend onderzoeksrapport over het toeslagenschandaal was eind vorig jaar aanleiding om alle gedupeerden alvast 30.000 euro te geven. Wie recht heeft op meer schadevergoeding krijgt die later alsnog. Mensen die minder zouden moeten krijgen, hoeven niets terug te betalen.

Gedupeerden die zich voor 15 februari aanmeldden voor de regeling, zouden na een ‘lichte toets' het geld voor 1 mei uitbetaald krijgen. In totaal hebben zich een kleine 26.000 mensen voor die datum gemeld, van wie er bijna 15.500 in aanmerking bleken te komen. Ruim 11.000 ouders kregen het geld op tijd overgemaakt. De rest van de ouders krijgt het op 12 mei. <