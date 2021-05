Juliana-expositie, 75 jaar na inhuldiging

Amsterdam

De Nieuwe Kerk in Amsterdam houdt vanaf september volgend jaar tot februari 2023 een tentoonstelling over koningin Juliana. De tentoonstelling is aan de vooravond van het 75-jarig jubileum van de inhuldiging van de koningin, die op 6 september 1948 in die kerk op de Dam plaatsvond. Onder koningin Juliana ontstond het Nederland zoals we dat nu kennen, aldus De Nieuwe Kerk in de aankondiging van de expositie. ‘Juliana was ongekend populair door haar eenvoud en menselijkheid.' <