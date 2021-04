Hans van Baalen: geprobeerd goed te doen, want je bent het evenbeeld van je Schepper

In een ziekenhuis in Rotterdam is, na een kort ziekbed, VVD-politicus Hans van Baalen op 60-jarige leeftijd overleden. ‘Ik wil herinnerd worden als iemand die heeft geprobeerd goed te doen.’

Van Baalen was van 1999 tot 2009 bijna aaneengesloten lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Daarna zat hij tot 2019 in het Europees Parlement. Dat combineerde hij enkele jaren met het voorzitterschap van het samenwerkingsverband van Europese liberalen, ALDE.

Zeker voor een politicus die nooit minister of staatssecretaris is geweest, genoot Van Baalen veel bekendheid. Vaak zocht hij de publiciteit op. ‘Als je jezelf en daarmee je partij en je idealen niet in de markt zet, dan kun je je werk niet goed doen’, zei hij daarover in april 2018 in het Nederlands Dagblad. IJdelheid speelde daarbij mee: ‘Iemand die het vervelend vindt om zichzelf op televisie terug te zien, is niet heel geschikt als politicus.’

De VVD’er was liberaal, maar begre..

