Twaalf Sri Lankaanse geadopteerden claimen kosten bij de overheid

Amersfoort

De overheid had concrete aanwijzingen dat Stichting Flash - die hun adopties organiseerde - niet deugde, en had hiertegen moeten optreden, aldus advocaat Mark de Hek. De twaalf geadopteerden eisen een vergoeding voor de kosten die zij hebben gemaakt of nog moeten maken om te ontdekken waar zij vandaan komen. Hun adoptiedossiers kloppen niet, waardoor hun biologische familie onbekend is. De overheid moet daarom opdraaien voor de kosten van zoektochten in Sri Lanka, dna-testen en psychologische hulp. Hoe hoog de claims zijn, is nog niet bekend, zegt De Hek. ‘Wij willen dat de overheid aansprakelijkheid erkent, zodat dit per persoon kan worden vastgesteld.’

Het is de tweede keer dat geadopteerden juridische stappen zetten..

