Tot ze je kinderen afslachten

Na twintig jaar verlaten de Verenigde Staten en hun bondgenoten Afghanistan. Zaterdag begint de terugtrekking van alle troepen, een operatie die op 11 september moet zijn afgerond. Afghaanse tolken die in dienst waren van Nederlandse militairen proberen in allerijl weg te komen. Zoals Barigul: ‘De taliban willen wraak nemen op de tolken.’

De Afghaanse tolk Barigul maakt zich zorgen over veel andere tolken die nog in Afghanistan zijn.

Amsterdam

‘Dit is zo’n grote verandering voor mijn gezin’, zegt Barigul (37) met een zucht. De Afghaanse tolk die kortgeleden nog ondergedoken zat in door de taliban heroverd gebied, maakt nu met zijn vrouw en vier jonge kinderen wandelingen door een groene buitenwijk in het oosten van Nederland. ‘Ik denk voortdurend aan de mensen die we hebben achtergelaten. Ik voel het, want ik weet hoeveel problemen ik zelf heb gehad.’

Barigul, een trotse Afghaan, loopt niet graag met zijn eigen leed te koop. Maar als hij spreekt over de tolken die nu nog klem zitten in Afghanistan valt de pijn van zijn gezicht af te lezen. Hoeveel tolken er precies nog zijn, is onbekend, maar volgens nauw betrokkenen gaat het om tientallen..

