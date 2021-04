Corrie (87) en Rinus (89) de Putter vierden begin deze week hun 65-jarig huwelijksjubileum. Het Zeeuwse paar kreeg in Goes verkering, vier jaar voor hun huwelijk. De PZC tekende deze week op: 'Een vergadering van de jeugdverenigingen van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt vond in 1952 daar plaats. Rinus die in Hoek woonde, had Corrie al eerder in Terneuzen ‘gezien’. Hij vroeg haar mee naar Goes en daar stelde hij dé vraag: “Wil je mijn vriendin worden?” In 1956 trouwde het echtpaar dat in Zaamslag een nieuwe woonplaats vond. Ze kregen zes kinderen. De familie telt nu verder veertien kleinkindere..

