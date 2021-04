Twee stromingen leiden tot twee kerkverbanden

Tot medio 2019 waren we lid van een NKGv-samenwerkingsgemeente. In 2020 verhuisden we naar onze nieuwe woonplaats. Deze verhuizing viel samen met onze kerkelijke verhuizing naar de Christelijke Gereformeerde Kerken. Die had te maken met de koers van geestelijk leidinggeven in onze vorige gemeente. In deze geestelijke koers herkenden we een nieuwe manier van bijbellezen. Bij de CGK-kerk in onze nieuwe woonplaats vonden we een gemeente die (wat wij zijn gaan noemen) confessioneel-gereformeerd is: voluit gereformeerd in het verstaan van de bijbel en de belijdenisgeschriften: gezaghebbend, van en voor alle tijden en plaatsen.