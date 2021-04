Nederland zakt weer op de ranglijst persvrijheid

Amsterdam

In 2019 daalde Nederland van 4 naar 5 en in 2020 van 5 naar 6. Dat staat slecht in de aanloop naar Wereld Persvrijheidsdag (3 mei), vindt Free Press Unlimited (FPU), een organisatie die persvrijheid wereldwijd bevorderen wil.

Nederland moet op de persvrijheid index naast de Scandinavische landen ook Costa Rica voor laten gaan. De ranglijst wordt jaarlijks opgesteld door Reporters without Borders, Verslaggevers Zonder Grenzen.

Free Press Unlimited vindt dat het harder nodig is dan ooit om ons hard te maken voor de verdediging van dit grondrecht. Want ook in Nederland is de wereldwijde trend van toenemende aanvallen op onafhankelijke media en journalisten steeds meer zichtbaar, stelt FPU. Dit heeft te maken met het feit dat ook in N..

