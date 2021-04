Wereldwijd vangen vrouwen de klappen op van de pandemie, met regelmatig de dood tot gevolg

Het geweld tegen vrouwen neemt toe, net als genderongelijkheid. Oorzaak? De pandemie. Het is tijd om vrouwenrechten hoog op de agenda te zetten. Dat is niet alleen goed voor vrouwen, maar juist ook voor mannen.

Elke tien minuten wordt er een vrouw vermoord. Meestal door een man. Simpelweg omdat zij vrouw is. Met een duur woord wordt dit ‘feminicide’ genoemd. Dat deze term in zwang raakt, is een slecht teken. Het geweld tegen vrouwen én meisjes stijgt over de hele wereld als bijwerking van de pandemie, stelt de Verenigde Naties. Door de lockdowns worden veel vrouwen veroordeeld tot een opsluiting voor onbepaalde tijd met hun agressor. Hun huis wordt een gevangenis. Er is geen ontkomen meer aan.

Het afgelopen jaar schreef ik artikel na artikel over het toenemende geweld tegen vrouwen als neveneffect van de pandemie. Meisjes worden massaal besneden, omdat kostscholen maanden dicht zijn. Of ze worden uitgehuwelijkt omdat papa en mama geld tekortkomen n..

