Wat houdt dit ‘coronapaspoort’ precies in?

Het ‘coronapaspoort’, dat officieel ‘EU Covid-19-certificaat’ gaat heten, moet ervoor zorgen dat vrij reizen binnen Europa weer mogelijk wordt. Het document toont aan of je bent ingeënt tegen het coronavirus, of je recent negatief bent getest of dat je bent hersteld en voldoende antilichamen hebt. Het paspoort zal zowel op papier als digitaal beschikbaar zijn. Griekenland heeft laten weten in afwachting van het digitale document alvast papieren vaccinatiebewijzen te accepteren. Portugal stelt juist dat dit niet veilig is en ziet een digitaal certificaat met QR-code als dé manier.

Werk je zo geen discriminatie tegen bijvoorbeeld niet-gevaccineerden in de hand?

Om dit punt is veel te doen geweest,..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .