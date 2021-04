'Reële pakkans bij schenden quarantaine'

Den Haag

Volgens het voorstel moeten reizigers uit landen met een zeer hoog coronarisico straks een adres opgeven waar ze tien dagen in quarantaine gaan. Een van de tien leden van het belteam kan ze vervolgens bellen voor controle, en zo nodig een boa inseinen. Het team kan volgens De Jonge driehonderd mensen per dag bellen.

Onder andere D66, SP en BIJ1 vroegen De Jonge of in dit systeem de pakkans niet te klein is, ook doordat mensen als ze een telefoontje krijgen alsnog snel naar huis kunnen gaan. De Jonge denkt van niet. De minister wees erop dat niet alleen de pakkans een rol speelt in de naleving van regels, maar ook de hoogte van de boete. In dit geval is ervoor gekozen een vrij hoge boete, 435 euro, op overtreding van de regels te zetten. Hij erkende dat het systeem niet waterdicht is.

De Jonge hield de mogelijkheid van uitbreiding van het belteam open. Of dat nodig zal zijn als er weer meer gereisd mag worden, betwijfelde hij. Hij verwacht dat het aantal reizigers zal toenemen, maar ook het aantal zeerhoogrisicogebieden zal afnemen. ‘Dat maakt het makkelijker en behapbaarder.' <