Den Haag

Het kabinet kan straks vluchten uit gebieden met veel coronabesmettingen verbieden, ook als het verplicht is bij aankomst vanuit zo'n gebied in quarantaine te gaan. Dat zegt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). Experts van het RIVM zeggen dat die quarantaineplicht ‘in plaats van het vliegverbod' kan worden ingevoerd, maar zo'n verbod houdt zowel Kamer als kabinet ‘in de tas', benadrukte de bewindsvrouw. Tot 15 mei geldt een algemeen negatief reisadvies, daarna wil het kabinet per land of regio beslissen of het verantwoord is ernaartoe te reizen. <