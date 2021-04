‘Bijzondere' leerling heeft baat bij reguliere school

Nijmegen

Die positieve gevolgen ervaren leerlingen minder in het speciaal onderwijs. Zij maken ook meer vrienden in het gewone onderwijs en lijken minder eenzaam te zijn, meldt gedragseconoom Jana Vyrastekova van de Radboud Universiteit in een onderzoek. Eerdere studies suggereerden dat leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften (SEN) op reguliere scholen minder interacties zouden hebben en minder populair zouden zijn dan leeftijdsgenoten zonder extra ondersteuningsbehoeften.

Maar dit nieuwe onderzoek, waarin het perspectief van de leerling centraal staat, toont aan dat de sociale inclusie als sterker wordt ervaren door SEN-leerlingen op reguliere scholen dan door SEN-leerlingen op speciale scholen.

Kinderen op reguliere scholen hadden ook vaak veel meer vrienden op school. <