Kabinet: onmogelijk om flexwerkers te compenseren bij quarantaine

Het kabinet zou niet weten hoe flexwerkers gecompenseerd zouden moeten worden als ze verplicht in quarantaine moeten en daardoor inkomen mislopen. Dat zei demissionair zorgminister Hugo de Jonge tijdens een debat in de Tweede Kamer over de quarantaineplicht. Het probleem zit ‘in de uitvoering, niet de intentie', aldus de bewindsman in antwoord op vragen van SP-Kamerlid Peter Kwint.

Den Haag

Volgens minister De Jonge zijn er allerlei manieren om mensen die in quarantaine moeten bij te staan. Mensen in loondienst krijgen doorbetaald, omdat ze zich in hun quarantaineperiode ziek kunnen melden. Als ze tegen onoplosbare praktische problemen aanlopen, bijvoorbeeld dat de kinderen van school gehaald moeten worden, kan het Rode Kruis bijspringen. Speciale quarantainecoaches kunnen bij dit soort kwesties adviseren, aldus De Jonge. Als ‘enige onoplosbare punt’ noemde hij de inkomenssituatie van zzp’ers en andere flexwerkers.

‘Het is een beetje een teken van de tijd dat we problemen van mensen zonder geld oplossen met een coach in plaats van met geld', zei Kwint. ‘Een quarantainecoach kan je inkomen niet aanvullen.’ De SP’er hoopte van de minister te horen hoe flexwerkers gecompenseerd zouden kunnen worden, ook om zo veel mogelijk te voorkomen dat ze zich noodgedwongen aan hun quarantaine onttrekken.

oplossing

De Jonge zei dat hij graag tot een oplossing voor de kwestie zou komen, maar dat die ondanks uitvoerig overleg met minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees nooit is gevonden. Zelfs niet als ‘in het belang van de volksgezondheid’ wordt aanvaard dat sommige mensen die er eigenlijk geen recht op hebben toch geld ontvangen, zoals Kwint nog opperde.

‘Ik zou niet weten hoe we dat zouden moeten uitvoeren', antwoordde de minister. ‘Er is lang naar gezocht, maar het is niet gelukt een vormgeving te vinden die niet extreem frauduleus is. Het is geen fijn antwoord, maar wel het eerlijke antwoord.’

De quarantaineplicht waar de Kamer woensdag over sprak is bedoeld voor mensen die uit het buitenland naar Nederland komen.

Om te voorkomen dat zij het virus of eventuele gevaarlijke mutaties daarvan importeren, zouden zij tien dagen in quarantaine moeten.

Wie zich daar niet aan houdt, riskeert volgens het voorstel een boete van 435 euro. <