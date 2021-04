‘Onderwijsduur niet van invloed op verouderingsproces hersenen’

Het aantal jaren onderwijs dat iemand heeft gevolgd is niet van invloed op de snelheid waarmee diens hersenen verouderen, schrijft een groep internationale onderzoekers, onder wie hoogleraar neurologie Rogier Kievit van het Radboudumc in Nijmegen. De bevindingen zijn opmerkelijk, omdat volgens de onderzoekers in het algemeen wordt aangenomen dat meer onderwijs het tempo van veroudering van de hersenen vertraagt.

Nijmegen

Hersenen krimpen naarmate iemand ouder wordt. De onderzoekers maten het hersenvolume van meer dan 2000 mensen. De breinen werden gedurende elf jaar tot drie keer gescand. Ze vergeleken de krimp van de hersenen bij mensen die vóór hun dertigste hoger onderwijs hadden gevolgd met die van mensen die geen hoger onderwijs volgden. Kievit: ‘In het algemeen heeft iemand die hoger onderwijs heeft gevolgd ook langer onderwijs gevolgd. De conclusie komt er dus op neer dat de hersenen van alle mensen uiteindelijk krimpen, maar de snelheid lijkt niet te worden beïnvloed door het aantal jaren dat je onderwijs hebt gevolgd.' Mensen die een hoge opleiding volgen beginnen hun leven in het algemeen met een groter hersenvolume, aldus Kievit. ‘Maar de lijn gaat daarna even snel naar beneden als bij mensen met minder jaren onderwijs.' Hoe het kan dat mensen die hoger onderwijs volgden in het algemeen grotere hersenen hebben, is nog niet duidelijk. ‘Daar zijn we erg benieuwd naar, maar om die vraag te beantwoorden moet je mensen eigenlijk al kunnen volgen vanaf hun geboorte. Dat is technisch gezien nog toekomstmuziek.'