Kortjes NL (nu 10)

De politie in Arnhem noemt de online-jacht die er op enkele agenten wordt gemaakt onacceptabel. Een aantal agenten greep woensdag hard in bij ongeregeldheden in het Sonsbeekpark. Daar worden nu beelden van gedeeld op sociale media en de agenten worden online belaagd. <

Hoogleraar Erasmus weg na rapport gedrag

Hoogleraar Hans Severens vertrekt bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), naar aanleiding van onderzoek naar zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens de universiteit is ‘in goed overleg besloten’ dat de hoogleraar per 1 augustus opstapt. Over de inhoud van twee onderzoeksrapporten wil de EUR niets kwijt. De rapporten blijven vertrouwelijk. <

NS rijdt donderdag weer normale dienstregeling

De NS rijdt vanaf donderdag weer volgens de normale dienstregeling, nu de staking van het spoorpersoneel voorlopig van de baan is vanwege een cao-akkoord tussen vakbond FNV en ProRail. Woensdagochtend was er veel overlast voor reizigers in de regio’s Utrecht, Amersfoort, Amsterdam en Alkmaar, omdat daar geen treinen reden tussen 06.00 uur en 08.00 uur. <

Kabinet buigt zich over Eurovisiesongfestival

Naar verwachting wordt donderdag bekend of er wel of geen publiek bij het Eurovisiesongfestival aanwezig mag zijn. Daarover vergadert een delegatie van het kabinet. Omdat het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames al enige tijd blijvend hoog is, lijkt een scenario zonder publiek niet ondenkbaar. <

beeld anp

30 miljoen extra voor nieuwe inburgeringswet

Gemeenten krijgen 30 miljoen euro extra van het kabinet om de nieuwe inburgeringswet voor nieuwkomers in te voeren. De nieuwe wet wordt op 1 januari definitief ingevoerd, liet demissionair minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) woensdag weten. Gemeenten krijgen met de nieuwe wet de regie over de inburgering van asielzoekers. <

Inspecteurs NVWA bestrijden tijgermuggen

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaan op twee plaatsen in Zuid-Limburg Aziatische tijgermuggen bestrijden. Het gaat om Valkenburg en Sittard, de plaatsen waar de exotische muggen vorig jaar het meest zijn aangetroffen. Het insect kan gevaarlijke ziektes zoals dengue (knokkelkoorts) en chikungunya (vergelijkbaar met dengue) overdragen. <

beeld anp

'Tweede Kamer, doe meer tegen geweld'

Ruim zeventig organisaties, waaronder Veilig Thuis en Jeugdzorg, roepen de Tweede Kamer en het kabinet op slachtoffers van geweld betere bescherming en veiligheid te bieden. In een open brief stellen de organisaties dat er landelijk werkende expertise- en behandelcentra nodig zijn om geweld en uitbuiting aan te pakken. De meeste hulp aan slachtoffers van geweld en uitbuiting is sinds 2015 lokaal en regionaal georganiseerd, zeggen de briefschrijvers, maar juist de landelijke overheid moet in actie komen door onder andere behandelcentra op te richten. <

Sint-Maarten krijgt weer coronasteun

Sint-Maarten krijgt weer financiële steun van Nederland om de coronacrisis te boven te komen. Demissionair staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) weigerde dat eind vorige maand nog omdat Sint-Maarten bij de VN had geklaagd over vermeend racisme door Nederland. Het parlement van Sint-Maarten heeft bevestigd de voorwaarden voor het steunpakket te accepteren, schrijft Knops aan de Kamer. <

‘Los privacyproblemen CoronaMelder-app op’

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt dat het ministerie van Volksgezondheid de privacyproblemen met de CoronaMelder-app zo snel mogelijk moet oplossen. Als dat niet lukt, moet de app er tijdelijk uit. ‘Het gaat hier om gezondheidsgegevens, zeer gevoelige informatie van heel veel mensen’, zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. <

'In Amsterdam helft minder aanhoudingen’

Op Koningsdag zijn in Amsterdam ongeveer de helft minder mensen aangehouden dan op een ‘normale’ dag. Dat zegt een politiewoordvoerder. Gemiddeld worden per dag in de hoofdstad zo’n honderd mensen aangehouden, op Koningsdag waren dat er rond de vijftig. Dat komt door de drukte op straat, zegt de politiewoordvoerder: ‘Als er meer mensen op straat zijn, is er meer sociale controle en zul je minder snel een auto openbreken.’ <

beeld anp

Bulgarije onderzoekt Russische rol explosies

De autoriteiten in EU-lidstaat Bulgarije hebben een onderzoek ingesteld naar mogelijke Russische betrokkenheid bij explosies in vier munitiedepots. Daar lag volgens het Openbaar Ministerie wapentuig opgeslagen dat was bedoeld voor de export naar Oekraïne en Georgië. Aanklagers zeggen dat voldoende bewijs is verzameld om aannemelijk te maken dat de daders wilden voorkomen dat de munitie geleverd zou worden aan die twee landen. <

Italiaanse politie slaat slag tegen jonge maffiosi

De Italiaanse politie heeft een gevoelige klap toegebracht aan jonge maffiosi in Zuid-Italië. Bij twee operaties tegen maffiabendes met jonge leden zijn bijna vijftig verdachten gearresteerd voor onder meer afpersing, drugshandel en wapenbezit. <

Geheime dienst achter leiders Querdenker aan

De Duitse binnenlandse geheime dienst gaat leiders van de groepering Querdenker (Dwarsdenkers) in de gaten houden omdat ze een gevaar voor de democratie zouden vormen. Aanhangers van de groepering protesteren al maanden in heel Duitsland tegen de coronaregels. Ze zouden banden met extreemrechts hebben en het vertrouwen in de staatsinstellingen en vertegenwoordigers van de staat willen ondermijnen. <

Olietanker stilgelegd voor Belgische kust

Voor de kust van België bij de plaats Zeebrugge is een olietanker voor anker gegaan vanwege een uitbraak van corona aan boord. De kapitein was er erg aan toe en is met een helikopter van het schip gehaald. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis in Brugge. Van de circa twintig bemanningsleden zijn er al minstens negen positief getest. De meesten hebben symptomen van COVID-19. De olietanker was op weg naar Antwerpen. <

Handelsverdrag met Britten nu officieel

Het Europees Parlement keurt het handels- en samenwerkingsverdrag van de Europese Unie met het Verenigd Koninkrijk goed, met 660 stemmen voor, 5 tegen en 32 onthoudingen. Ratificatie door het parlement was de laatste benodigde stap voor de formele, nieuwe relatie tussen de EU en het land dat bijna een halve eeuw EU-lid was. Het verdrag, dat sinds 1 januari al tijdelijk in werking was, wordt door de ratificatie nu officieel van kracht. <

Franse politie pakt ex-leden terreurgroep op

De Franse politie heeft zeven voormalige leden van de extreemlinkse Italiaanse terreurgroep ‘Brigate Rosse' (Rode Brigades) opgepakt. Naar drie anderen wordt nog gezocht. President Macron heeft besloten de tien uit te leveren. Hij liet weten dat het asiel dat Frankrijk ooit aan de brigadisten heeft verleend, niet geldt voor mensen die zich aan bloedige misdaden schuldig hebben gemaakt. <

Apollo 11-astronaut Collins overleden

Astronaut Michael Collins, die in 1969 met de eerste bemande maanlandingsvlucht Apollo 11 meereisde, is op 90-jarige leeftijd overleden, heeft zijn familie bekendgemaakt. Hij werd ook wel de ‘vergeten astronaut’ genoemd. Commandant Neil Armstrong en mede-astronaut Buzz Aldrin zetten op 20 juli 1969 na vertrek vanuit Cape Canaveral in Florida voet op de maan. Collins moest in een baan rond de maan wachten, terwijl zijn twee collega’s afdaalden. <

Biden komt opnieuw met coronasteunpakket

De Amerikaanse president Joe Biden wil 1800 miljard dollar (bijna 1500 miljard euro) uittrekken voor een nieuw economisch steunpakket voor burgers. Het geld gaat volgens het Witte Huis onder meer naar onderwijs, kinderopvang en belastingverlagingen voor gezinnen. <

beeld anp

Inval bij Trumps ex-advocaat Rudy Giuliani

Rechercheurs hebben in New York het appartement doorzocht van Rudy Giuliani, de voormalige persoonlijk advocaat van de vorige Amerikaanse president Trump en ooit burgemeester van de stad. Bij de huiszoeking is elektronische apparatuur in beslag genomen, melden Amerikaanse media. Het is de jongste ontwikkeling in het onderzoek naar de handel en wandel van Giuliani als jurist van Trump. <

Weduwe verdacht van moord op rijke man

De Japanse politie heeft de weduwe opgepakt van zakenmagnaat Kosuke Nozaki. Die zelfbenoemde ‘Don Juan' overleed enkele maanden na zijn huwelijk met de 25-jarige Saki Sudo. De politie denkt volgens lokale media dat ze haar 77-jarige echtgenoot heeft vergiftigd. Nozaki stond bekend als een rokkenjager en was daar ook trots op. Hij pochte in zijn autobiografie over de enorme bedragen die hij uitgaf om vrouwen te verleiden. <

Somalische president verlengt termijn niet

De Somalische president Mohamed Abdullahi Mohamed heeft woensdag bekendgemaakt zijn ambtstermijn niet met twee jaar te verlengen. Hij buigt daarmee voor druk uit binnen- en buitenland, nadat veiligheidstroepen zondag tijdens botsingen in de hoofdstad Mogadishu deels waren overgestapt naar de oppositie. Enkele uren daarvoor hekelde premier Mohamed Hussein Roble de voorgestelde verlenging van de presidentstermijn en riep op tot voorbereidingen voor presidentsverkiezingen. <

beeld anp

Moederbedrijf Bavaria neemt Uiltje over

Swinkels Family Brewers heeft de Haarlemse bierbrouwerij Uiltje overgenomen. Daarmee krijgt het brouwersconcern uit Lieshout er weer een extra merk bij. Uiltje Brewing Company werd in 2012 opgericht en legt zich toe op speciaalbier. Het biermerk staat onder meer bekend om de illustraties van striptekenaar Gerben Valkema die op de etiketten staan. <

Sterke verkoopcijfers stuwen omzet Sony

Sony heeft het afgelopen kwartaal geprofiteerd van een goede verkoop van de PlayStation 5. Ook games voor de nieuwe spelcomputer van het elektronicaconcern werden vaker verkocht. Daarnaast groeide de tak van het Japanse bedrijf dat verzekeringen aanbiedt en financiële diensten verleent. <

Rabobank gaat negatieve rente rekenen boven ton

Rabobank gaat per 1 juli een negatieve rente rekenen van 0,5 procent voor tegoeden van boven de 100.000 euro van klanten. Volgens de bank hangt de stap samen met de aanhoudend lage rente in de markt. Voor particuliere klanten met een saldo tot en met 100.000 euro verandert er niets. Op particuliere spaar- en beleggersrekeningen vergoedt Rabobank tot en met 100.000 euro een rente van 0,01 procent. <