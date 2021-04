Het mag weer, zonder afspraak winkelen en een terrasje pakken

Eindelijk, eindelijk mocht het woensdag weer, na vier en een halve maand lockdown: neerstrijken op een terrasje en een kop muntthee of een cappuccino of een biertje bestellen. Op de eerste dag dat in Nederland de terrassen weer beperkt open mochten – voor maximaal vijftig gasten per terras, tussen 12.00 en 18.00 uur – maakten duizenden mensen van de mogelijkheid gebruik. Het leidde op sommige plekken tot lange rijen, maar nergens tot grote problemen.