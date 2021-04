Kortjes Nl (3)

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft dinsdag alle horecaondernemers in haar stad gevraagd om een uur eerder te stoppen met de verkoop van alcohol, bevestigt een woordvoerster. Ze deed de oproep vanwege de grote drukte. Volgens een woordvoerster van de burgemeester is er gehoor gegeven aan de oproep. <

Ic's nemen 57 nieuwe coronapatiënten op

Op de intensive cares in de Nederlandse ziekenhuizen zijn 57 nieuwe coronapatiënten opgenomen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdag. Dat is een stijging van 22 nieuwe patiënten ten opzichte van maandag, toen het laagste aantal nieuwe coronapatiënten in een maand op de ic’s werd opgenomen. In totaal liggen nu 820 mensen met corona op de ic's. <

Zes aanhoudingen rond demonstratie in Arnhem

In Arnhem zijn dinsdag vijf mensen aangehouden voor het beledigen van een agent en een persoon voor openlijke geweldpleging. Op de Markt was ‘s middags een demonstratie tegen het kabinetsbeleid. De gemeente riep op niet meer naar het plein te komen, omdat het maximumaantal van vijfhonderd demonstranten was bereikt. Toch bleven er mensen komen, naar schatting in totaal zo’n 2000. <

beeld anp

Burgemeesters: ga niet naar Nederlands terras

Burgemeesters van Belgisch Limburg roepen inwoners op de verleiding van de Nederlandse terrassen te weerstaan. Die gaan vandaag beperkt open terwijl de heropening in België pas zaterdag 8 mei staat gepland. <

EU hekelt Deens plan om Syriërs terug te sturen

Denemarken mag geen Syriërs terugsturen naar hun vaderland, vindt de Europese Commissie. Het is er nog niet veilig genoeg. De Deense plannen om dat toch te doen baren de commissie zorgen. Denemarken heeft een heel streng asielbeleid. Het land heeft de verblijfsvergunning van honderden Syriërs ingetrokken omdat zij volgens de regering niet langer een toevluchtsoord nodig zouden hebben. <

Kardinaal ziet af van eerbetoon na kritiek

Een Duitse kardinaal ziet af van een hoge nationale onderscheiding na een golf van protest van slachtoffers van misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Kardinaal Reinhard Marx uit München heeft de Duitse president gevraagd het eerbetoon vrijdag niet door te laten gaan, melden Duitse media. De slachtoffers verwijten Marx dat hij misbruik door geestelijken in de doofpot heeft willen stoppen. <

Socialisten winnen verkiezingen Albanië

De Socialistische Partij van de Albanese premier Edi Rama heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. De socialisten kregen 49 procent van de stemmen, maakte de kiescommissie dinsdag bekend. Daarmee ligt de weg open voor een derde opeenvolgende regeringstermijn voor Rama. <

beeld anp

België wist van risico’s in EU-contract AstraZeneca

De Europese Unie had kunnen weten dat het moeilijk was vaccinfabrikant AstraZeneca aan zijn afspraken te houden. De Belgische regering was gewaarschuwd dat het voorgestelde contract de EU weinig in handen gaf om tijdige levering van de coronavaccins af te dwingen, maar meende dat het al te laat was om die waarschuwing door te geven. Dat staat volgens nieuwsplatform Politico en opinieblad Knack in documenten die ze hebben opgevraagd. AstraZeneca levert de EU van meet af aan al veel minder vaccins dan was afgesproken. De EU probeerde daar tevergeefs verandering in te brengen en stapt nu naar de rechtbank in Brussel. <

Barnier: brexit is een falen van EU, leer ervan

Het vertrek van de Britten uit de EU is een teken van falen van de Europese Unie waar lessen uit getrokken moeten worden. ‘Dit is een scheiding. De brexit is een waarschuwing', zei oud-EU-onderhandelaar Michel Barnier tijdens een debat over de brexit in het Europees Parlement. Barnier kreeg er een staande ovatie. <

Big Ben volgend jaar weer te horen in Londen

Na een opknapbeurt van de klokkentoren is de Big Ben begin volgend jaar weer te horen in Londen. De renovatie zou dit jaar al klaar moeten zijn, maar liep door de coronapandemie vertraging op. Deze zomer wordt het klokmechanisme opnieuw geïnstalleerd, in het najaar wordt begonnen met het verwijderen van de steigers rond de klokkentoren, meldt het parlement. <

beeld anp

Ook Belgen oefenen met evenement in coronatijd

Ook België experimenteert voorzichtig met evenementen in coronatijd. Dinsdag mogen tweehonderd mensen naar een congres. Het onderwerp? Testevenementen. De bezoekers van het Antwerps congrescentrum moeten bij aankomst een sneltest ondergaan. De uitslag wachten ze in afzondering af. Ook na afloop worden ze getest. <

Universiteiten Hongarije worden geprivatiseerd

Hongarije neemt dinsdag waarschijnlijk wetgeving aan om stichtingen op te richten die de leiding van universiteiten en culturele instellingen overnemen. Critici zien hierin een volgende stap van de rechtse regering van premier Viktor Orbán om zijn greep op het land verder te vergroten. Nu zijn de meeste universiteiten in het land nog in handen van de staat, maar hebben ze een grote mate van academische autonomie. <

Sancties na ‘oproep tot verzet’ Franse militairen

De Franse minister van Defensie heeft opdracht gegeven militairen te straffen die een oproep van Franse ex-generaals ondersteunen. Bewindsvrouw Parly is woedend over de open brief die een groep voormalige legerleiders onlangs in een weekblad publiceerde. In de brief wordt de regering aangespoord het land te verdedigen tegen de politieke islam, de ‘hordes uit de voorsteden', anarchisten en antiracismeactivisten. De oudgedienden waarschuwen voor een burgeroorlog. <

Gesprekken atoomdeal Iran versnelling hoger

De onderhandelingen in Wenen over het Iraanse nucleaire programma gaan een versnelling hoger, hebben diplomaten uit onder meer Iran gezegd. Doel is zowel Iran als de Verenigde Staten het internationale atoomakkoord uit 2015 weer te laten naleven. Naast Iran zitten de EU, Rusland, China, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk om tafel. <

Fiji vreest ‘tsunami’ aan coronabesmettingen

Een jaar lang wist Fiji nieuwe coronabesmettingen buiten de deur te houden, maar nu vreest de eilandstaat in de Stille Oceaan een ‘tsunami’ aan besmettingen. Een recente uitbraak is toe te schrijven aan de Indiase variant van het virus, zeiden gezondheidsautoriteiten dinsdag. Tot nu toe zijn er 42 gevallen vastgesteld. <

VN-chef aan leiders Cyprus: wees creatief

Bij het begin van gesprekken over het verdeelde Cyprus heeft VN-chef Antonio Guterres de leiders van Grieks- en Turks-Cyprus opgeroepen ‘creatief’ te zijn. Guterres ontmoet in Genève de Grieks-Cypriotische president Nikos Anastasiades en diens Turks-Cypriotische tegenhanger Ersin Tatar in een poging de patstelling op het eiland los te trekken. Het is voor het eerst sinds 2017 dat de partijen weer om tafel zitten. <

Braziliaanse waakhond wijst Spoetnik-V af

Het Nationale Agentschap Gezondheidstoezicht (Anvisa) in Brazilië heeft een verzoek afgewezen van Braziliaanse deelstaten om het Russische coronavaccin Spoetnik-V te importeren. De gezondheidswaakhond zegt niet over de technische gegevens te beschikken die nodig zijn om te kunnen beoordelen of het middel veilig en werkzaam is. <

Australië waarschuwt voor ‘oorlogstrommels’

De Australische minister van Binnenlandse Zaken Mike Pezzullo heeft gewaarschuwd dat de ‘oorlogstrommels' roffelen te midden van oplopende spanningen in de regio. Hij maakte zijn opmerkingen in een bericht aan zijn personeel ter gelegenheid van Anzac Day, de nationale dodenherdenkingsdag van Australië. Zijn opmerking komt op het moment van oplopende spanning tussen Australië en China over handel. <

beeld anp

Junta bekijkt crisisplan Myanmar bij 'stabiliteit'

De Myanmarese junta zal de ideeën van de ASEAN-landen over de crisis in eigen land overwegen als de ‘stabiliteit is teruggekeerd'. Deze Zuidoost-Aziatische landen roepen onder meer op tot het beëindigen van het geweld en het toelaten van humanitaire hulp. De landen deden deze oproepen zaterdag in Indonesië tijdens een crisisoverleg over de situatie in Myanmar, dat werd bijgewoond door de Myanmarese juntaleider Min Aung Hlaing. De landen pleiten ook voor dialoog met alle betrokken partijen, waarbij een ASEAN-afgezant optreedt als bemiddelaar. <

KNU zegt post Myanmar te hebben veroverd

De Karen National Union (KNU), een gewapende groep die een regio in het zuidoosten van Myanmar controleert, heeft volgens een KNU-woordvoerder een buitenpost van het leger dicht bij de grens met Thailand veroverd. Het kamp zou zijn bezet en platgebrand. Het is volgens Padoh Saw Taw Nee, hoofd buitenlandse zaken van de gewapende groep, nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden er zijn gevallen. <

'Politie executeerde zwarte man VS'

De advocaten van de nabestaanden van Andrew Brown zeggen dat bodycambeelden van een agent aantonen dat de zwarte man is ‘geëxecuteerd' en beschuldigen ambtenaren ervan bewijs achter te houden. Brown werd vorige week in Elizabeth City in de Amerikaanse staat North Carolina door agenten in zijn auto doodgeschoten toen ze hem wilden arresteren. De advocaten zeiden dat de 42-jarige man zijn handen aan het stuur van zijn wagen had toen agenten op hem begonnen te schieten. <

Frankrijk doet proef met testbewijs voor vliegreis

Frankrijk is begonnen aan proeven met coronatestbewijzen voorafgaand aan vliegreizen. Functies die bewijzen dat iemand negatief is getest op het virus zijn toegevoegd aan de Franse evenknie van de CoronaMelder-app, die al op zo’n 15 miljoen telefoons is geïnstalleerd. QR-codes laten zien of mensen negatief zijn getest op COVID-19. <

beeld anp

Franse minister: herstelplan kostte EU tijd

De Europese Unie heeft te veel tijd verloren sinds het besluit viel om geld te gaan lenen voor een coronaherstelplan. Dat heeft de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire gezegd. Volgens hem was Europa nog heel daadkrachtig met dat besluit, maar is daarna het tempo verdwenen. Andere landen als de VS en China hebben wel voor snelle steun gezorgd en die doen het nu veel beter dan de EU, meent Le Maire. <

Unilever maakt deo voor mensen met handicap

Unilever werkt aan de naar eigen zeggen eerste deodorant ter wereld die is ontworpen voor mensen met een handicap. Het was- en levensmiddelenconcern heeft een speciaal deoflesje ontworpen dat ook te gebruiken moet zijn door mensen die bijvoorbeeld niet hun volledige armfunctie hebben. <