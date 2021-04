Boetes uitgedeeld bij luilak Oud-Beijerland

Oud-Beijerland

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag meerdere mensen bekeurd tijdens het traditionele luilakken in en om het Zuid-Hollandse Oud-Beijerland. De politie meldt dat agenten het bekeuren lastig werd gemaakt omdat kentekens ontbraken, en dat ingrijpen soms zelfs te gevaarlijk was. Luilakken is een traditie in bepaalde delen van het land, meestal met Pinksteren. Vaak wordt veel kabaal gemaakt met onder meer brommers en scooters in de nacht van luilak. De politie heeft bekeuringen uitgeschreven mede voor het rijden onder invloed van alcohol en drugs, voor een te hoge snelheid, rijden zonder kentekenplaat, rijden zonder rijbewijs en gevaarlijk rijgedrag. <