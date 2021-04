Paspoort voor deel groep die generaal pardon kreeg

Enkele duizenden asielzoekers die na een generaal pardon in 2007 in Nederland mochten blijven, krijgen alsnog een Nederlands paspoort. Dat heeft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie) besloten op aandringen van de Tweede Kamer. Maar het merendeel van de tienduizend ‘pardonners’ komt er nog steeds niet voor in aanmerking.