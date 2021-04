Koningsdag 2021: een kleedje voor je eigen huis

Corona gooide voor de tweede keer roet in het eten bij het vieren van Koningsdag. Wat hebben ‘we’ eigenlijk met de verjaardag van de koning? Bericht vanaf de straat in de Utrechtse wijk Zuilen.

Rust in het Julianapark in Utrecht op Koningsdag.Â

Utrecht

‘Ze zijn op, we moeten wachten.’ Als een lopend vuurtje verspreidt het gerucht zich door de rij wachtenden voor de ingang van bakkerij Steentjes in de Utrechtse wijk Zuilen. Het leidt tot verwarde en verbaasde gezichten. Sommigen staan hier al bijna een uur. Dan wil je niet horen dat jouw oranjetompouce op deze Koningsdag weleens aan je neus voorbij kan gaan. De rij – zeker 75 mensen, veelal op anderhalve meter afstand – is adembenemend lang.

De zon breekt door. Het is een warm welkom op deze frisse ochtend. Ook Jeroen Scholman (31) staat in de rij te wachten. ‘Ik heb mijn tompouces van tevoren besteld, maar of dat helpt, weet ik niet.’ Voor hem móét de oranjetompouce van de bakker ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .