Koninklijke familie maakt kennis met Eindhoven

Een koekje gemaakt door een 3D-printer, een auto die rijdt op zonne-energie, een selfie-straat waarin je via schermen met anderen kan praten. In Eindhoven, de stad van Koningsdag 2021, hebben ze het allemaal. Het is volgens de inwoners een stad waar veel technische kennis is, en veel creativiteit. Dat komt onder andere door de Technische Universiteit in de Brabantse stad. Daarom vind je er de nieuwste snufjes.

De koninklijke familie kwam de stad binnen op een opvallende manier: ze mochten meerijden met een karavaan van 26 bijzondere voertuigen. Er zaten hele oude tussen, zoals de allereerste Daf, maar ook hypermoderne, bijvoorbeeld een auto die rijdt op zonne-energie.

eten en muziek

