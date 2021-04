Huisartsen slaan alarm: tussen rijk en arm dreigt nu ook een vaccinatiekloof

Huisartsen uit minder welvarende wijken luiden de noodklok: de opkomst voor de coronavaccinaties is bij mensen met een migratieachtergrond en laaggeletterden zorgwekkend laag. Betere informatie, bijvoorbeeld door tv-spotjes is broodnodig.

Huisarts Güven Yildiz in de Haagse Schilderswijk. Veel van haar patiënten hebben overgewicht, diabetes of astma. ‘Juist deze mensen, die extra risico lopen met corona, wil je vaccineren.’

Utrecht

Haast terloops vertelt een 63-jarige patiënt over zijn vaccinatieangst aan zijn huisarts, Shakib Sana in de Rotterdamse wijk Delfshaven. Met nekklachten is hij op consult. Drie kwartier is Sana bezig de laaggeletterde man, met ernstig overgewicht bovendien, ervan te overtuigen de prik toch te nemen; zeker bij hem zou het risico op trombose van AstraZeneca onvergelijkbaar veel kleiner zijn dan dat op gezondheidsschade van COVID-19.

De man ging overstag. ‘Maar ik heb niet de tijd om lange gesprekken te voeren met al mijn patiënten’, zegt Sana.

Met andere huisartsen in minder welvarende wijken en met bijzonder hoogleraar Ge..

