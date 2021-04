Koolmees ontkent monddood maken Kamerleden, Wilders wil onderzoeken of sprake is van ambtsmisdrijf

Demissionair minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees (D66) ontkent dat hij in de ministerraad heeft gepleit voor het monddood maken van Tweede Kamerleden die grote kritiek hebben op de rol van het kabinet in de toeslagenaffaire. ‘Dat is gewoon niet waar en daarom ben ik ook best wel geëmotioneerd hierover’, zei Koolmees maandagavond in het televisieprogramma Op1.