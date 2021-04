Joe Biden feliciteert Willem-Alexander

Wassenaar

In het bericht, dat hij via de Amerikaanse ambassade in Wassenaar deelde, staat Biden stil bij ‘een van de langste ononderbroken, vreedzame relaties’ die de Verenigde Staten onderhouden met welk land dan ook. Beide landen delen waarden en verplichtingen op het gebied van mensenrechten, religieuze vrijheid, tolerantie en diversiteit.

Biden noemt ook de gezamenlijke aanpak van de VS en Nederland tegen het coronavirus, waaronder de samenwerking van onderzoekers en bedrijven in het ontdekken, produceren en leveren van vaccins.

Daarnaast refereert de nieuwe Amerikaanse president aan de Tweede Wereldoorlog en de aflopende strijd in Afghanistan, waar de twee landen samen optrokken om de vrede te bewaren.