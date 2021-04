‘Een nieuwe traditie is geboren'

Een klassieke kleedjesmarkt kan dit jaar niet doorgaan, maar de Sibeliusstraat in Amersfoort heeft er door corona juist een traditie bij. Bewoners organiseren spelletjes in hun voortuin en brengen de dag gezamenlijk door: ‘De verbindende factor van Koningsdag is heel waardevol.’

Amersfoort

‘We beginnen de dag met het volkslied. Dat zingen we allemaal tegelijk in onze eigen tuin, onder de Nederlandse vlaggen’, vertelt bewoonster Lenny Kooijker.

Ook is de Sibeliusstraat versierd met 240 meter aan oranje en rood-wit-blauwe vlaggetjes. ‘Daarna begint het programma: in bijna elke voortuin is er iets leuks te doen voor de kinderen. Zo is er een fotobooth, kunnen kinderen koekhappen en spijkerpoepen en in onze tuin spelen we croquet: een balsport waarbij je een bal tussen poortjes door moet slaan.’ In de straat met 24 huizen, wonen zo’n twintig kinderen onder de tien jaar. Kooijker: ‘Normaal kunnen kinderen op Koningsdag allerlei leuke dingen doen in de stad en is er natuurlijk een kle..

