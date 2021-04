Oranje tompouce 'lekker simpel'

Utrecht

Normaal starten de drie banketbakkers van bakkerij Theo Blom hun dag om half 7. Maar deze maandag zijn ze begonnen om 5 uur. En vandaag, op Koningsdag, gaan ze waarschijnlijk nog wat eerder aan het werk. De vitrine in de Zadelstraat in Utrecht, vlak bij de Dom, staat al vol met oranje gebak. ‘We hebben oranje soesjes, oranje petitfours en oranje chipolatataarten. Maar oranje tompoucen verkopen we het meest’, vertelt banketbakker Evert van Sloten. Hij verwacht dat ze dit jaar 1500 oranje tompoucen maken voor Koningsdag. Alle taarten en gebakjes worden gemaakt in de smalle bakkerij achter en onder de winkel. Naast de grote oven staan de platen met bladerdeeg voor de tompoucen al klaar. Banketbakker Bas van der Wal spuit ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .