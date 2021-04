Willemijn Petroff-van Gurp (1918-2021): IJzersterk, voor de duvel niet bang

Verzetsstrijder Willemijn Petroff-van Gurp is zondag op 102-jarige leeftijd overleden. Ze was in de Tweede Wereldoorlog voor het verzet actief als koerierster. Ze overleefde de concentratiekampen Ravensbrück en Dachau.

Van Gurp werd geboren op 7 november 1918 was het zesde kind in een gereformeerd gezin met vijftien kinderen. Ze groeide op in Den Haag, waar ze op 24-jarige leeftijd, midden in de Tweede Wereldoorlog, op kamers ging wonen. Voor een vrouw was dat in die tijd ongebruikelijk.

Op zichzelf wonend, kwam ze via vrienden in contact met het verzet. Ze besloot zich hierbij aan te sluiten. 'Ik kan niet tegen onrecht', gaf ze aan als motief. Ze was koerier voor de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en Landelijke Knokploegen. Ze bracht onder andere valse persoonsbewijzen rond en eenmaal vervoerde ze ook dynamiet.

Op 10 juni 1944 ging dat fout: Van Gurp werd opgepakt en kwam terecht in het Oranjehotel in Scheveningen. Ook drie mede-verzet..

