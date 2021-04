GGD-artsen omzeilen soms bewust de regels om wanhopige en ernstig zieke kankerpatiënten te kunnen vaccineren tegen corona. In sommige gevallen wordt de patiënt in de boeken gezet als ‘zorgpersoneel’, om zo het systeem te misleiden.

Dat blijkt uit gesprekken die de Volkskrant voerde met patiënten en artsen. Huisartsen, GGD-artsen en oncologen worden dagelijks geconfronteerd met emotionele verzoeken om vaccins van kankerpatiënten die soms al een jaar volledig geïsoleerd leven uit angst voor corona. In Nederland staan de meeste kankerpatiënten nu niet op de lijst van medische hoog-risicogroepen. Ze krijgen daardoor nu geen voorrang in het vaccinatieschema van het ministerie van Volksgezondheid, al kan dat later mogelijk alsnog gebeuren via de grieppriklijsten van huisartsen.

In hun wanhoop zouden inmiddels Nederlandse kankerpatiënten zijn afgereisd naar Moskou en Belgrado voor een coronavaccin. In een interview met de Volkskrant vertelt e..

