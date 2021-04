Ruimte om te bouwen is er wel, maar de grondprijs wordt met eindeloos geduld opgedreven

Een miljoen woningen erbij in tien jaar tijd: dat is een van belangrijkste opgaven voor het volgende kabinet. Maar wát voor huizen moeten er dan gebouwd worden, waar, tegen welke prijs, en voor welke bestaansduur? Een probleemschets aan de hand van enkele biografische notities.

Het eerste huis dat ik zelfstandig bewoonde, samen met een medestudent, was tevens het meest idyllische. Terwijl het toch een houten noodwoning was: gebouwd voor tien jaar levensduur, maar destijds al ruim veertig jaar oud.

De dames Elsevier en Van Oordt hadden deze lommerrijke plek ooit als genoegdoening van de staat gekregen. In de oorlogsjaren hadden ‘tante Els en tante Nans’ vele landgenoten ‘gevoed, gastvrijheid en liefde gegeven’. Hun familiebezit en -woning aan de kust was echter verloren gegaan door de bouw van de Atlantikwall. Dus kregen de twee vriendinnen na de bevrijding een bosperceeltje in Huis ter Heide met daarop een Zwitserse blokhut. ‘Eigen Erf’, zoals ze deze ware lusthof liefkoze..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .