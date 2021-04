Koningsspelen in Amersfoort

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben vrijdag tijdens de Koningsspelen bij Kindcentrum Vlinderslag in Amersfoort meegedaan aan een quiz over gezond eten en bewegen. De opening van de Koningsspelen was live te zien op NPO 3. Voorafgaand aan de kleine ceremonie gaf kickbokser Rico Verhoeven een speciale Koningsdag-workout. Dit jaar deed een recordaantal van bijna 1,3 miljoen kinderen afkomstig van ruim 6300 scholen mee aan de Koningsspelen. ‘Dat er in de huidige situatie een recordaantal kinderen deelneemt aan deze aangepaste editie van de Koningsspelen vind ik mooi', zei Richard Krajicek, initiatiefnemer van de Koningsspelen. <