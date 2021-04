Notulen ministerraad maandag openbaar

Den Haag

Het kabinet zou volgens een reconstructie waar RTL Nieuws deze week mee kwam, in november 2019 besloten hebben de Tweede Kamer niet alle informatie over het toeslagenschandaal toe te sturen waarom was gevraagd. De Kamer eist daar opheldering over en wil volgende week donderdag het reces onderbreken voor een debat over de kwestie.

Uit de notulen zal duidelijk worden wat er destijds besproken is over de toeslagenaffaire, en ook welke bewindspersoon wat precies heeft gezegd. ‘Dat is nogal wat', vindt Rutte. ‘Het is altijd brisant.’ Volgens RTL zou onder meer geklaagd zijn over de lastige vragen van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die zich in het schandaal had vastgebeten.

De premier bezwoer eerder deze week evenwel dat er destijds ‘niets onoorbaars’ is gebeurd. Dat zal volgens hem ook duidelijk worden uit de notulen en uit de uitgebreide reactie op het RTL-verhaal waar het kabinet maandag, na een extra ingelaste ministerraad, mee komt.

De notulen zijn, behalve door directbetrokkenen bij de ministerraad, ook ingezien door de parlementaire ondervragingscommissie die zich eind vorig jaar over de toeslagenaffaire heeft gebogen. Oud-Kamerlid Chris van Dam (CDA) en zittend Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) hebben als respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter toegang gehad tot de volledige verslagen. De overige commissieleden hebben samenvattingen gekregen.

Rutte noemt het besluit de notulen vrij te geven ‘uitzonderlijk', en gaat ervan uit dat het eenmalig zal zijn. Het besluit is unaniem door de ministerraad genomen, benadrukt hij. Het gaat volgens de premier om ‘een pagina of dertig'. <