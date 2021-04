Tarotkaarten voor Máxima

Koningin Máxima liet in de periode voordat ze Willem-Alexander ontmoette, tarotkaarten lezen met de vraag of ze een man zou vinden.

Amsterdam

Het eerste deel van de biografie loopt van geboorte (17 mei 1971) tot 1999. Later verschijnt een tweede deel. Het boek dat vandaag verschijnt, brengt geen grote onthullingen over de koningin, zegt Luyten in een interview met deze krant, omdat ze niet alle verhalen rond kreeg.

interview in bijlage Week,

pagina 5

