Daarom ben ik wel of geen donor

‘Familie niet opzadelen met maken van keuze'

wie: Sophia de Ruiter

leeftijd: 27 jaar

woonplaats: Amersfoort





‘Toen ik achttien werd schoof ik de keuze om wel of geen donor te worden, voor me uit. Uit luiheid, want ik wilde niet zomaar kiezen, maar mij er dan eerst een keer goed in verdiepen. Het kwam er niet van, ook niet tijdens mijn studie verpleegkunde. Pas toen Jannica van Barneveld, een jonge moeder en zangeres, ernstig ziek werd en een nieuwe lever nodig had omdat ze leed aan een ernstige auto-immuunziekte, realiseerde ik mij: "Ik wil kiezen en niet mijn familie opzadelen met het maken van een keuze over orgaandonatie. Maar ja, wat moet je dan aanvinken in wat je aan organen en weefsels wilt doneren? Ik heb overlegd..