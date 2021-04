Chipsector houdt AEX-index op winst

De Amsterdamse AEX-index is vrijdag met winst gesloten. In de leidende index was een hoofdrol weggelegd voor de chipsector, met winsten voor chipbedrijven BE Semiconductor, ASM International en chipmachine-maker ASML. Dat gebeurde nadat de grote chipmaker Intel met cijfers was gekomen. Vooral het opschroeven van de omzetverwachting voor het hele jaar door de Amerikanen leidde tot optimisme over de sector.

Amsterdam

Staalconcern ArcerlorMittal was de grootste stijger in de AEX met een winst van 2,9 procent, op de voet gevolgd door ASMI, dat 2,6 procent aan beurswaarde won. Besi (plus 2,4 procent) en ASML (plus 1,9 procent) deden daar niet veel voor onder. Het aandeel Intel ging op de beurs in New York overigens hard omlaag. Dat kwam vooral door tegenvallende verwachtingen op de kortere termijn.

Uitzender Randstad was de sterkste daler in de AEX-index met een verlies van 1,5 procent. Een dag eerder sloot het concern ook al in het rood. De kwartaalupdate van Randstad donderdag maakte weinig indruk.

De AEX-index sloot 0,4 procent hoger op 715,77 punten, de MidKap 0,4 procent lager op 1029,01 punten. <